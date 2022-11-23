الجيش الأوكراني: استقبلنا 70 صاروخا روسيا اليوم فقط

ذكر الجيش الأوكراني أن بلاده تعرضت لصواريخ وصل عددها إلى 70 صاروخا، اليوم، نحو المدن الأوكرانية، ويأتي هذا في اليوم الذي أعلن البرلمان الأوروبي، قبل قليل، أن روسيا دولة راعية للإرهاب، بحسب خبر عاجل بثته قناة العربية السعودية مساء اليوم.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، بعد انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا التي حركت جيشها وسط رفض غربي وأوروبي لهذا الأمر، وفرض عقوبات على روسيا التي قطعت إمدادات الغاز، عن بعض دول الاتحاد الأوروبي.