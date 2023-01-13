أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «حرام» قريبا

انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل أغنيته الجديدة «حرام» التي يتعاون خلالها مع فريق عمل مميز كشف عنه من خلال منشور عبر صفحته الخاصة عبر موقع الصور على «إنستجرام».

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمنشورعلى إنستجرام: «كل الحب والتقدير والفخر بهذا العمل المميز كل الشكر للشاعر العظيم وأخي العزيز الملحن العظيم محمود الخيامي، الموزع الفريد والأخ الغالي مدحت خميس».

تفاصيل أغنية حرام

وكشف الفنان أحمد سعد عن أن أغنية حرام سيتم طرحها قريبا خلال الأيام المقبلة وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير في انتظار الأغنية.

أحمد سعد طرح أغنية يا عراف

الفنان أحمد سعد كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «يا عراف» وقدمها على طريقة التريو مع الثنائي زعيم ونوردو وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة حيث وصلت إلى 3 ملايين مشاهدة.

أغنية يا عراف تعاون فيها الفنان أحمد سعد مع الشاعر محمد الفقي وألحان أحمد زعيم وتوزيع توم.