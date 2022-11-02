«متألق حتى النهاية».. تفاصيل آخر أعمال فنية قدمها سامي العدل قبل وفاته بأيام

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان سامي العدل، الذي رحل بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة عام 2015، وعلى الرغم من ذلك فيعتبر ذلك العام من أكثر السنوات التي قدم من خلالها أعمالا فنية، وكأنه وهب حياته للتألق الفني وإسعاد جماهيره حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

مسلسل بين السرايات

قدم الفنان سامي العدل في 2015 مسلسل بين السرايات، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، ويناقش العمل قضية التعليم والطلاب، وعلاقتهما بمنطقة بين السرايات التي تقبع فيها منطقة جامعة القاهرة، وتأثير التعليم والجامعة على المنطقة الشعبية وأهلها، ومشاكل المنطقة، وكيف تخدم المنطقة الجامعة وطلابها، وعلاقات الناس ببعضها، راصدًا حالات إنسانية في السياق.

مسلسل حارة اليهود

وقدم في العام ذاته مسلسل حارة اليهود عام 2015، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وتدور أحداث المسلسل بداية من عام 1948 أثناء حرب فلسطين وتستمر حتى العدوان الثلاثي، وكيف كان شكل الحياة في حارة اليهود وسكانها وقتئذ والأنشطة التي كانوا يمارسونها، وتأثرهم بالأوضاع السياسية في البلاد، وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية.

مسلسل الرسوم المتحركة خليل الله

كما شارك في مسلسل الرسوم المتحركة خليل الله (إبراهيم عليه السلام)، من تأليف محمد هلال، وإخراج أحمد حسن، مسلسل رسوم متحركة يتناول قصة حياة (خليل الله) النبي (إبراهيم) عليه السلام ورسالته التي بعثه بها الله للبشر، بداية من ولادته، ومروراً بأبرز محطات حياته، مثل هدمه للأصنام، ومحاولة قومة لحرقه، وقصة الذبيح لفداء ابنه النبي (إسماعيل) وبناء الكعبة المشرفة، وحتى وفاته.