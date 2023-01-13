سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية رياض الأطفال 2023 والشروط المطلوبة

كشفت المدارس المصرية اليابانية عن شروط وقواعد القبول للعام الدراسي الجديد 2023، والتي تعد إحدى المدارس الحكومية للغات بداية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وتقدم المدارس المصرية اليابانية المنهج المستخدم في المدارس وهو المنهج الدراسي المصري الجديد 2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو»، كأنشطة أساسية، فضلا عن أن لغة التدريس في المدارس هي اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية commect plus.

شروط التقدم

- تقديم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2023.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

الأوراق المطلوبة

-شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار.

-بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل «توثيق رسمي»، في بطاقة الرقم القومي.

-التوقيع على إقرار ولي الأمر وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

السن والمرحلة

-المستوى الأول رياض أطفال من 4 إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

-المستوى الثاني رياض أطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

-الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

-الصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات إلى 8 سنوات عدا يوم واحد.

-الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات إلى 9 سنوات عدا يوم واحد.

يذكر أن قبول المستوى يتم بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال بشرط التحويل من مدرسة لغات.