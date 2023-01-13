سقوط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في تهريب راغبي السفر إلى أوربا

رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تشكيلا عصابيًا من 11 متهمًا بينهم سيدة، تخصصوا في تهريب المهاجرين إلى دول أوربا، ووفق تحقيقات النيابة العامة في شمال الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن من بين أفراد العصابة فنانين بفرقة فنون شعبية شهيرة بالغربية ومدرسين وموظفين في جهات حكومية، وأن مهمة أفراد العصابة تسهيل تهريب راغبي السفر إلى دول أوربا، خاصة إيطاليا سواء من المصريين أو الجنسيات العربية المقيمة داخل البلاد.

تهريب المهاجرين إلى أوربا

وبيّنت تحقيقات النيابة العامة ضلوع المتهمين في تنفيذ جريمة تهريب المهاجرين خاصة وأن أفراد العصابة يقيمون في 5 محافظات وكل فرد منهم يمارس نشاطه الإجرامي في محافظته، أي يقوم باستقطاب راغبي السفر نظير مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 100 ألف جنيه عن الفرد الواحد، وبعد الاتفاق على آلية دفع المبلغ تكون مهمة عضو العصابة إرسال بيانات المهاجر إلى إثنين من المتهمين يقيمان بالجيزة لإنهاء أوراق السفر عن طريق التزوير.

حبس عصابة تهريب المهاجرين

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تهريب راغبي السفر إلى الخارج بالمخالفة للقانون، بعد أن واجهتهم النيابة بتحريات الرقابة الإدارية التي أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة ورصدت نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية التي جمعوها من نشاطهم الإجرامي.

القبض على أفراد عصابة تهريب المهاجرين

وتمكن فريق أمني أشرف عليه اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة من القبض على أفراد العصابة، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة إمبابة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وشارك في فريق البحث العميد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة.