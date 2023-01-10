إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بينهم طفلة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الفحوصات والإسعافات المطلوبة.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم».

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «م.ع.ع»، 25 سنة، من قرية صندلا بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات لسقوطه من القطار قبل استقرار توقفه، و«أ.خ.أ»، 18 سنة، من مدينة كفر الشيخ، بكدمات وسحجات في انقلاب سيارة، و«أ.م.ع»، 26 سنة، من دسوق، بجروح وكدمات، في حادث تصادم سيارتين.

كما أصيب أيضاً «م.ا.أ»، 43 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث سير بمدينة مسير، و«ح.ع.ج»، 25 سنة، من قرية سيدي نصر بمركز كفر الشيخ، بجروح في حادث انقلاب سيارة، بينما أصيبت الطفلة «م.ج.أ»، 4 سنوات، من قرية إصلاح شالما، بمركز سيدي سالم، بجروح وكدمات، لسقوطها من عربة كارو.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.