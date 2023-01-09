بعد وقوع عدة حوادث على الطرق في يوم واحد.. محام يوضح عقوبة القتل الخطأ

شهد أول أمس السبت، عدة حوادث طرق في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، إذ لقي سائق تروسيكل مصرعه، أثر إصابته بكسر بالجمجمة، بعد سقوطه أعلى كوبري الطريق الأوسطي، بعد أن اختلت منه عجلة القيادة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إصابة 5 أشخاص بطريق الإسكندرية الصحراوي

أما على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زيد التخصصي، وتم رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

مصرع سائق في حادث بطريق الواحات

وعلى طريق الواحات لقي سائق مصرعه في حادث تصادم، بعد أن تفاجأ بلودر قيادة يقوم بأعمال نظافة على يسار الطريق، وعلى الرغم من أنه حاول مفاداته إلا أنه قام بالاصدام باللودر من الخلف، وتم نقله لمستشفى أكتوبر المركزي، وتم رفع آثار الحادث عن الطريق ، وضبط اللودر وقائده، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مصرع طفل دهسه لودر في بولاق الدكرور

وفي منطقة بولاق الدكرور، لقي طفل مصرعه، بعد إصابته بتهشم في الجمجمة بالكامل، بعد أن دهسه لودر بمنطقة بولاق، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

عقوبة القتل الخطأ

وفي هذا الصدد علق أشرف ناجي المحامي بالنقض، على العقوبة التي تنتظر المتهمين، وهي عقوبة القتل الخطأ، قائلًا إن القتل الخطأ في القانون هو القتل الذي ينتج عن الإهمال فوفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، في الفقرة الأولى التي نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.