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السيسي: لن نستثني أحدا من التأمين الصحي الشامل.. اللي مش هيقدر هنتكفل بيه

كتب:

شريف سليمان
04:16 م | الخميس 05 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى أهالي محافظة سوهاج خلال لقائه بهم، ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

وقال الرئيس السيسي: «لن نستثني أحدا من نظام التأمين الصحي الشامل، كل إنسان موجود هيبقى داخل المنظومة، واللي يقدر هيدفع واللي مش هيقدر الدولة هتتكفل بيه، محدش بيجيب حاجة من جيبه، ده من جيب بلدنا، ولو بلدنا جيبها مليان أكتر من كده هنعمل أكتر من كده».

 

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