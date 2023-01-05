السيسي: لن نستثني أحدا من التأمين الصحي الشامل.. اللي مش هيقدر هنتكفل بيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى أهالي محافظة سوهاج خلال لقائه بهم، ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

وقال الرئيس السيسي: «لن نستثني أحدا من نظام التأمين الصحي الشامل، كل إنسان موجود هيبقى داخل المنظومة، واللي يقدر هيدفع واللي مش هيقدر الدولة هتتكفل بيه، محدش بيجيب حاجة من جيبه، ده من جيب بلدنا، ولو بلدنا جيبها مليان أكتر من كده هنعمل أكتر من كده».