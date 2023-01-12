التعليم تقرر مد مهلة سداد مصروفات الثانوية العامة حتى نهاية فبراير المقبل

عاجل مد مهلة سداد مصروفات الثانوية العامة حتى نهاية فبراير المقبل استجابة لأولياء الأمور

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مد مهلة سداد مصروفات الثانوية العامة، حتى نهاية شهر فبراير المقبل، استجابة لمطالبات أولياء الأمور.

جاء قرار الوزير، عبر مناشدة وصلت إليه من أولياء الأمور في جروب «حوار مجتمعي تربوي» على تطبيق «واتس آب»، لمد مهلة تسديد المصروفات للثانوية العامة.

وقالت ولية أمر: «فيه مشكلة يا ريت توصل للوزير بخصوص المصاريف المدرسية إن آخر يوم لتسليم ورق الأولاد في ثالثة ثانوي يوم الاتنين والمطلوب دفع تأمين التابلت 100 والمصاريف 500 ورسوم امتحان 210 يعنى 800 جنيه.. 800 جنيه فى الظروف ديه وكمان فيه نص الشهر يعنى ربنا عالم مع الدروس كمان وكمان يحددوا معاد ويقولوا بعد المعاد مش هنستلم الورق طب نعمل إيه».