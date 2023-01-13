تحليق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر بعد تحسن حالة الطقس

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عودة نشاط البالون الطائر مرة أخرى، بعد توقف دام أسبوعًا لسوء الأحوال الجوية، حيث حلقت 25 رحلة بالون تقل 600 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

البالون الطائر في الأقصر

وأشار «الطيب» إلى أن رحلات البالون الطائر توقفت بضعة أيام بسبب سوء الطقس وسرعة الرياح وانعدام الرؤية، وغيرها من الظروف غير الملائمة للطيران، والتي تهدد سلامة السائحين، لكنها عادت اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون الطائر أن حوالي 2500 عامل وطيار ومندوب وعمالة غير مباشرة يستفيدون من نشاط البالون الطائر في 17 شركة بالون، ما يؤكد أهمية نشاط البالون للسياحة المصرية ولمحافظة الأقصر التي توفر لأبنائها مئات فرص العمل.

بالون الأقصر الثالث عالميًا

وذكر أن البالون يُقلع يوميًا من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، في تمام الخامسة فجرًا، وتهبط آخر الرحلات في السابعة صباحًا قبل ارتفاع سرعة الرياح، ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميًا.