مواطنون يشيدون بالخدمات الصحية في «دار الفؤاد» ضمن المبادرات الرئاسية

أجرت كاميرا قناة «اكسترا نيوز»، جولة لمستشفى دار الفؤاد لمتابعة استفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة.

رسالة شكر للرئيس

وقال أحد المواطنين المستفيدين من الخدمة في وحدة قسطرة القلب: «هنا نتعامل بسهولة ويسر، عندما تعبت توجهت إلى المستشفى وهناك ملاحظة بأن التعامل مع ذوي الهمم رائع ومميز للغاية، والإدارة تقدم لنا كل التيسيرات الممكنة كما أنني أتلقى العلاج على نفقة الدولة».

وأضاف: «أود توجيه رسالتين، الأولى تقدير واحترام وأنا سعيد بالوجود فيه بسبب أطبائه ومستشاريه حيث يرتقون بالمرضى، أما الرسالة الثانية، فهي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقول له إذا كان عام 1973م أصبح لمصر فيه درع وسيف بسبب قواتنا المسلحة، فنحن ذوو الهمم في عهدك يا سيدي الرئيس أصبح لنا صوت وكلمة ورأي ومثل يحتذى به في وطننا وعلى مستوى العالم، ولك منا كل الشكر والاحترام والتقدير».

حالة أخرى

وقال مواطن آخر، إنه مريض قلب وشرايين منذ عام 2005 وخضع لجراحة تركيب الدعامة 3 مرات، حيث يتلقى العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الإجراءات اختلفت منذ عام 2005 إلى الآن، ففي الماضي كان الإجراء يستغرق شهر أو شهرين، لكن في هذه المرة لم يستغرق استصدار القرار والحجز 10 أيام، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تطورت الأمور في عهده للأفضل.