«الوراق الجديدة» مشروع مدينة عالمية على أرض مصرية.. أبراج وحدائق وخدمات متكاملة

مدينة الوراق الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.

«الوطن»، تنشر هذا التقرير لتوضيح أبرز ملامح المشروع بعد التطوير وهي كالتالي:

المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052

1 - تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تطوير الجزيرة لإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة لتصبح الوراق الجديدة مدينة عالمية على أرض مصرية.

2 - تبلغ المساحة الإجمالية لجزيرة الوراق نحو 1516.34 فدان، بينها 1295.5 فدان عبارة عن الحدود الطبيعية للجزيرة، و1277.5 فدان عبارة عن المساحة المدنية، وفقاً للمخطط العام لتطوير الجزيرة.

3 - تضم جزيرة الوراق عدة مناطق متنوعة، استثمارية، وتجارية، واستثمارية متميزة، وأحياء للإسكان المتميز، والإسكان الاستثماري، لتصبح مجتمعًا عمرانيًا حضاريًا حديثًا، بخلاف مناطق الخدمات المتنوعة مثل «الحديقة المركزية والمارينا والمنطقة الثقافية وكورنيش سياحي».

موقف الملكيات واستلام الأراضي بجزيرة الوراق

4 - 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير بها، ومن المنتظر الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين حياة المصريين، وتقديم كافة الخدمات بأفضل جودة ممكنة.

6 - ويجرى الآن تنفيذ 18 برجًا سكنيًا وأعمال التشطيبات بعدد من الأبراج.

ونشرت الجريدة الرسمية في يونيو 2018، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق

وفي سبتمبر 2018، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

وكان مجلس الوزراء وافق في أبريل 2019 على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخططات التنمية لتطوير جزيرة الوراق بالكامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.