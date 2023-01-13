شابة تحتفظ بجثة والدتها في منزلها بكورويا الجنوبية لمدة سنتين لسبب غريب

عثرت الشرطة الكورية الجنوبية على بقايا هيكل عظمي في شقة بمدينة إنتشون، على بعد 27 كيلومترًا غرب العاصمة سيول، واعتقلت امرأة تعيش هناك، حسبما ذكرت الشرطة الكورية الجنوبية.

وأعلن مركز شرطة إنتشون نامدونج، أنّ المرأة البالغة من العمر 47 عامًا، قيد الاعتقال الطارئ بتهمة الاحتفاظ بجثة والدتها في الشقة الواقعة بمنطقة جانسيوك بالمدينة الساحلية في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضافت الشرطة في بيانها، أنّ الجثة يفترض أنّها لوالدة المشتبه بها البالغة من العمر 79 عامًا، وتم العثور على الرفات في وقت متأخر من ليل يوم الأربعاء من قبل ضباط الشرطة، الذين زاروا المنزل بعد تلقي اتصال من ابنة أخرى، قالت إن والدتها كانت خارج الاتصال ورفضت أختها الكبرى التي تعيش معها، المشتبه بها، فتح الباب».

وفي السياق كانت الجثة مغطاة ببطانية وكانت هناك مذكرة في المنزل تقول: «توفيت أمي في أغسطس 2020».

وطلبت الشرطة في كوريا الجنوبية من دائرة الطب الشرعي الوطنية إجراء تشريح للجثة لتحديد الوقت الدقيق لوفاتها وسبب وفاتها.

وتحقق الشرطة أيضا في قبول المشتبه بها بشكل غير قانوني لمعاش الدولة، حيث تم دفع معاش أساسي قدره 300 ألف وون أي ما يوازي 240 دولارا أمريكيا لحساب المرأة المتوفاة كل شهر حتى وقت قريب.