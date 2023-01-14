سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت

يبحث الناس عن سعر الفراخ البيضاء بشكل يومي في إطار متابعتهم للأسعار المختلفة، لتناولها كدواجن محمرة أو مشوية، أو لاستخدام مشتقاتها في تحضير العديد من الأطعمة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 14 يناير.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 51 جنيه، وفي المحلات 56 جنيها.

وسجل سعر البط الفرنساوي نحو 35 جنيها، وسجل في المحلات نحو 40 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البط المولار اليوم نحو 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل للمستهلك بـ80 جنيها للمستهلك.

وبلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.