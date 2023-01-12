كم يربح «الفرارجي» و«السمسار» و«المُربي» في كيلو الفراخ؟.. «الغرف التجارية» تجيب

كشف ترمومتر التتبع الآلي للأسعار، التابع للغرفة التجارية بالشرقية، أن كيلو الدواجن لا يكلف المُربي أكثر من 43 جنيها، ويبيعه بـ52 جنيها في المزرعة، غير أن سماسرة الجملة يرفعون السعر لـ55 جنيها للكيلو، قبل أن يبيعه تاجر التجزئة في المحلات بسعر 65 جنيها.

22 جنيها مكسب كيلو الدواجن.. و«الفرارجي» الأكثر ربحاً

بحسب ترمومتر الأسعار، يحصل المُربي على 9 جنيهات مكسب في الكيلو الواحد، هي فارق السعر بين التكلفة والبيع في المزرعة، ويحصل السمسار على 3 جنيهات في الكيلو، ويعد «السمسار»، وسيطا بين المُربي وتاجر التجزئة، كما أن الأخير يحصل على 10 جنيهات مكسب على الكيلو الواحد.

تتراوح دورة إنتاج الدواجن بين 33 و37 يوما تقريباً، يتحمل خلالها المربي تكاليف الأعلاف والتدفئة والعمالة والأدوية والخدمات الأخرى مثل تغيير «الفرشة» التي تستخدم غالباً من نشارة الأخشاب أو التبن.

9 جنيهات مكسب المربي.. و3 لـ«السمسار»

ودعت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، الدولة، إلى إنشاء العديد من المدن المليونية للدواجن بالظهير الصحراوي للمحافظات، والعمل على توفير الأعلاف بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى توفير الدعم البيطري اللازمة لمقاومة الأمراض التي قد تصيب الدواجن وتسبب النفوق مثل إنفلونزا الطيور، مع العمل على تهيئة الأماكن ذات الإنتاجية العالية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس، استقراراً ملحوظاً مقارنة بمستويات أول الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر الكيلو الأبيض في المزرعة 54 جنيهاً اليوم، بينما الدواجن البلدي بالمزرعة فسعرها بـ65 جنيها، وتصل للمستهلك بـ75، في حين أن الدواجن الأمهات البيضاء 50 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ55 جنيها، وكيلو الدواجن الساسو داخل المزرعة بسعر 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.