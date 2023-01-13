تراجع أسعار الفراخ اليوم بالسويس.. واستقرار «كرتونة البيض»

شهدت أسعار الفراخ الساسو بالسويس تراجعا اليوم الجمعة، وفقا لإعلان بورصة الدواجن الرئيسية، لتسجل 58 جنيها للكيلو، بينما سجلت الفراخ البيضاء 53 جنيها لسعر الكيلو.

واستقرسعر الفراخ البلدي من 69 إلى 70 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر «الأمهات الأبيض» بين 48 و49 جنيها للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 90 و91 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر بين 85 و86 جنيها، والبيض الأبيض من 82 إلى 83 جنيها، والبيض البلدي بين 96 و99 جنيها للكرتونة.

فيما شهدت الكتاكيت تراجعا في بعض الأصناف، ويختلف سعرها بسبب الوزن والحجم والعمر، وسجل الكتكوت الروزي 7.5 جنيه، والساسو 9.25 جنيه، فيما استقر سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 11.25 و11.50 جنيه، والكتكوت البلدي الحر عمر يوم بين 6 و7.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

ووفقاً لإعلان البورصة، جاء سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 12.50 و13 جنيها، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم 20 إلى 21 جنيها، وكتكوت البط المولار عمر يوم من 19 إلى 20 جنيها.

بينما جاء سعر البط الفرنساوي بين 35 و36 جنيها، ولحم البط المسكوفي تراوح بين 55 و56 جنيها، ولحم البط المولار تراوح بين 40 و41 جنيها.