مات بعد الفرح.. والد عريس سوهاج يروي آخر اتصال بين ابنه وشقيقته: «ملحقناش ننقذه»

«مش قادر اتكلم.. ومش عارف أقول إيه ولا إيه.. ده مكانش ولدي بس ده كان أخويا وصاحبي وكنت اتسند عليه في كل حاجة»، بهذه الكلمات كشف «شنودة حنا»، والد عريس سوهاج الذي لقي مصرعه بعد بساعات قليلة من حفل زفافه لـ«الوطن» تفاصيل مأساوية عن الحادث.

وأضاف والد «عريس سوهاج» أن ابنه «حنا» هو الأوسط بين أخواته وتكبره شقيقته «مارينا» خريجة كلية الصيدلة، وأصغرهم «بيشوى» طالب في كلية الطب البيطري، بإحدى الجامعات الخاصة في القاهرة، وكانت فرحتي كبيرة بفرحه وزواجه فهو أكبر البنين لدي.

والد عريس سوهاج: لم أستطيع أستوعب وفاته وكأنني في حلم

وأشار إلى أن واقعة وفاة ابنه في ليلة زفافه لم يستطيع أن يعبرها أو يتحملها حتى الآن.. «كأنني أعيش في حلم ولم استيقظ منه»، متابعًا أن ابنه «حنا» كان نموذجا يحتذى به وأن الجميع شهد على حبه وأن كلمات التعزية لا تصبره على فراقه، كان سندي وهو ضهري وفرحتي، كل هذا فقدته في لحظة.

وأوضح أن «حنا» قبل أن يموت اتصل على شقيقته «مارينا» خريجة كلية الصيدلة، وطالبها بإنقاذه، وبمجرد وصولنا وجدناه متوفيا»

مصرع محامٍ وإصابة زوجته

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته، بسبب تسرب غاز في شقة الزوجية، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة.