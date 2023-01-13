العثور على جثة بائع مفروشات بعد 4 أيام من اختفائه بالدقهلية

عثر أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شاب مقتول بعد 4 أيام من اختفائه، وتبين سرقة البضاعة التي يتاجر بها، والتي كان يضعها على تروسيكل ويتجول بها في القرى لبيع البطاطين والمفروشات المنزلية.

إخطار بالعثور على جثة شاب

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من أهالي قرية كوم النور التابعة للمركز، بالعثور على جثة شاب من محافظة بني سويف ويقيم في القرية، مقتولاً بعدة طعنات وملقى بأحد شوارع القرية، واختفاء البضاعة التي يتاجر بها، وجرى التعرف عليه من الأهالي.

العثور على جثة بائع مفروشات

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى «عبد الرحمن السيد»، 17 عامًا، من محافظة بني سويف، ويسكن بالقرية، ويعمل في بيع البطاطين والمفروشات، وتبلغ باختفائه منذ 4 أيام بالبضاعة الخاصة به، وتم نشر صوره على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى جرى العثور على جثته اليوم بدون البضاعة.

نقل الجثة إلى المشرحة

ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة، واستكمال الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن بعد ذلك.