تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بقنا.. مشاجرات الزوجات السبب

ألقت مباحث مديرية أمن قنا القبض على المتهم بقتل شقيقه بآلة حادة «سكين»، بسبب خلافات عائلية في قرية جزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص، فيما تحقق جهات التحقيق مع الجاني في مقر نيابة مركز قوص.

القبض على قاتل شقيقه

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد القبض على المتهم بقتل شقيقه من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المحافظة، والتحفظ على أداة المستخدمة في الجريمة.

تفاصيل جريمة جزيرة مطيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بقتل شاب على يد شقيقه الأكبر، طعنًا بآلة حادة «سكين» في جزيرة مطيرة بقوص.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قوص إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص مقتل «ياسر. ر»، على يد شقيقه الأكبر «قرشي.ر»، بآلة حادة «سكين».

وكشفت التحريات الأولية أن سبب ارتكاب الجريمة «خناقة» بين زوجتي المجني عليه والجاني، وأنه أثناء خروج زوجة المتهم لتوصيل طفلتها للحضانة تعدت على زوجة المجني عليه، ما دفع الشقيقين إلى المشاجرة التي أسفرت عن مقتل أحدهما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجريمة، ويجري التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه بعد القبض عليه.