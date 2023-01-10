تفاصيل مقتل شاب على يد عامل بأكتوبر.. «خلص عليه بسبب صوت الأغاني»

جالسا بشقته، في الحي السادس بأكتوبر، يعيش حالة من الاسترخاء، كبقية شباب جيله، مستمتعا بالموسيقى، محدثا ضوضاء وصخب بالمكان، يرقص معها بسعادة ولكنه لم يدرٍ ما سيحدث له، وأن حياته ستنتهي في لحظات، هكذا كان حال الشاب الذي يبلغ من العمر 22 سنة، قبل أن يطالبه جاره بتهدئة صوت الأغاني والموسيقى، وهو الأمر الذي رفضه، فما كان من جاره إلا أن استل سكينا وسدد له طعنة أودت بحياته، ولم يستطيع الجيران إنقاذه، بينما فر المتهم هاربا.

تفريغ كاميرات المراقبه لمعرفة القاتل

حاول فريق البحث الجنائي، جاهدا الوصول إلى القاتل، وكشف كواليس ودافع ارتكابه للجريمة، بعد أن تم تشكيل فريق وتفريغ كاميرات المراقبة، الموجودة في محيط مسرح الجريمة، حتى تم تحديد مكان تواجده، والقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب الجريمة، التي راح ضحيتها شابا في مقتبل العمر.

وتبين أن وراء الواقعة، عامل قمامة أو نظافة يدعى «سليمان . م»، 44 سنة، مستأجر شقة بجوار المجني، واعترف بارتكابه الجريمة أمام جهات التحقيق، لغضبه بسبب رفضه إطفاء صوت الأغاني، مؤكدا أنه استل سكينا من مطبخه، وسدد للمجني عليه طعنة نافذة وهرب من المكان.

تجديد حبس المتهم

وعقب اعتراف المتهم، بجريمته، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات، الحبس لـ15 يوما، وطالبت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقريرا مفصلا.

العقوبة المتوقعة للمتهم

اشار الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إلى أنه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد، فتكون عقوبته وفق قانون العقوبات كالتالي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».