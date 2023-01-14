كبرى شركات السياحة الروسية تستأنف رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ

تستأنف كبرى شركات السياحة العاملة في السوق السياحي الروسي، رحلاتها إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ، بداية من 27 يناير الجاري، بعد توقف دام عدة أسابيع منذ شهر ديسمبر العام الماضي.

شركات السياحة الروسية تستأنف رحلاتها إلى مصر

كشف عصام علي الخبير السياحي بالغردقة، أن كبرى شركات الرحلات السياحية Tez Tour، وهي أكبر مصدر للسائحين الروس للمدن المصرية، تستأنف رحلاتها إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ بداية من 27 يناير الجاري.

أوضح عصام في تصريحات لـ«الوطن»، أن رحلات الطيران السياحية، تنطلق من العاصمة الروسية من مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي.

ولفت إلى أن شركة الطيران الروسية علقت رحلاتها في الـ13 من ديسمبر الماضي، بعد قرار وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بحظر تسيير رحلاتها من وإلى مصر عبر أجواء الأردن، بسبب شهادة الضمان الصادرة من لندن.

أهمية السياحة الروسية

وكشف أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن استئناف كبرى شركات السياحة الروسية رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ، مكسب حقيقي يصب في مصلحة القطاع السياحي، خاصة مع تزايد عدد السائحين الروس الوافدين إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ، حيث يأتي السائح الروسي في المركز الثاني بعد السياحة الألمانية بفنادق ومنتجعات البحر الأحمر.