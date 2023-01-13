القبض على عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقليوبية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم كرهاً عنهم باستخدام سلاح أبيض «كتر» والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 3 أشخاص يستغلون الأطفال في التسول

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) وبصحبتهم عدد 5 أحداث، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليها.