إصابة أم وابنتيها باختناق في حريق أسفل شقتهن ببورسعيد

أصيبت 3 سيدات «أم وابنتيها» اليوم، باختناق في حريق ضخم نشب في شقة سكنية أسفل شقتهن بعمارات الأمين الجديد بحي المناخ ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي.

إسعاف السيدات الثلاثة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من مرفق الإسعاف ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوجود 3 حالات، وهن راندا سمير سليم، 40 سنة، وابنتيها مريان راضي خلف، 18 سنة، وكريمان راضي خلف، 17 سنة، مصابات باختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن في مكان الحريق ونقلهن إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج اللازم.

حريق في شقة سكنية

كان العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء ببورسعي، قد أبلغ اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، بإندلاع حريق في شقة سكنية رقم 15 بعمارة 147 بمساكن الأمين الجديد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الشقق والعمارات السكنية المجاورة.

وانتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

ويجرى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة أسباب الحريق حيث تبين من المعاينة الأولية أنه اندلع بسبب ماس كهربائي، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.