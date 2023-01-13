السيطرة على حريق شقة سكنية في بورسعيد دون خسائر بشرية

سيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد اليوم، على حريق نشب في شقة سكنية بعمارات الأمين الجديد بحي المناخ ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن إصابات بشرية أو اختناقات.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية رقم 15 بعمارة 147 بمساكن الأمين الجديد، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الشقق والعمارات السكنية المجاورة.

فصل الكهرباء والغاز الطبيعي

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببورسعيد أنه لم يتم رصد حالات لختناق أو إصابات ناتجة عن الحريق.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة أسباب الحريق، حيث تبين من المعاينة الأولية أنه اندلع بسبب ماس كهربائي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.