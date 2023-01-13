مطار مرسى علم يستقبل 61 رحلة طيران تقل آلاف السياح من 10 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى الدولي 61 رحلة طيران سياحية على متنها آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 10 دول أوروبية، وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن سلطات مطار مرسى علم تستعد لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة على متن 61 رحلة طيران من 10 دول أوروبية، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

آلاف السائحين من 10 دول أوروبية بمرسى علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة من 10 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج والمجر وسويسرا.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ونقلهم إلى فنادق مرسى علم واستقبالهم بالفنادق بمشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت والعمل على تلبية مطالب السائحين الأجانب.