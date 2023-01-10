وصول 11 رحلة طيران إلى مطار مرسى علم من 7 دول أوربية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 11 رحلة طيران من 7 دول أوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة

وذكر مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم السبت 11 رحلة من 7 دول من إيطاليا وألمانيا وهولندا والنمسا والمجر وبلجيكا ولوكسمبرج، وذلك ضمن 75 رحلة طيران سياحية مقرر وصولها الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاشة سياحية بفنادق مرسى علم

وأشار الخبير السياحي بالبحر الأحمر عاطف عثمان إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين بالورود، ونقلهم من المطار بواسطة أتوبيسات سياحية، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وتوفير كل وسائل وسبل الراحة.

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازة أعياد الميلاد، حيث استقبلت مرسى علم آلاف السائحين الأجانب من 12 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك.