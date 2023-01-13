الكشف والعلاج المجاني لـ1550 مريضا في قافلة مجانية ببني سويف

نفذت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية على مدار يومين، بقرية التضامن بمركز سمسطا، وقعت الكشف الطبي على 1550 حالة في 8 تخصصات طبية مختلفة مع توفير العلاج بالمجان.

الكشف على 1550 مريضا في قافلة طبية

وتمكنت القافلة الطبية التي تضمنت تخصصات «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان» من الكشف على 1550مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 26 تحليل دم، و47 تحليل بمعمل الطفيليات، وإجراء 14 حالة أشعة، واستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 41 حالة أشعة موجات فوق صوتية.

ندوات تثقيفية صحية بالقافلة

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، ومنها الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر، السمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

كما تضمنت القافلة عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن بالقرية، وسط إقبال كبير من المواطنين.

محافظ بني سويف يتابع العمل بخطة القوافل الطبية

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».