الكشف الطبي على 1363 مريضا في قافلة مجانية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية سالم البحيري بمركز الفشن جنوب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1363 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة فحص المرضى في 7 عيادات في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، الرمد»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 59 تحليلا بمعمل الدم، و37 تحليلا بمعمل الطفيليات، وإجراء 8 أشعة، واستصدار 2 قرار نفقة دولة، وتحويل عدد 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 106 حالات.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.