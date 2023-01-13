شروط التقديم لوظائف مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة.. متاحة للذكور فقط

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، توافر فرص عمل بالخط الثالث للمترو، موضحة في بيانها، عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للذكور فقط.

شروط التقديم لوظائف مترو الأنفاق

- ويشترط للمتقدمين لشغل وظائف مترو الأنفاق أن يتراوح السن من 21 سنة حتى 40 عاما.

ويبدأ الراتب عند شغل تلك الوظيفة من 3 آلاف جنيه.

يوجد تأمينات اجتماعية.

بوليصة تأمين على الحياة.

- مدة ساعات العمل 10 ساعات، ويجرى الحصول على يوم إجازة و6 أيام عمل.

- تسليم يونوفورم مجانا، والتدريب المجاني.

- الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظيفة

شهادة الميلاد.

صورة الرقم القومي.

صورة شهادة المؤهل.

شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

فيش وتشبيه بشرط أن يكون ساريا.

تقدم الأوراق المطلوبة للحصول على الوظائف بميدان العباسية ابراج الملتقى - برج السجل المدني الدور التاسع.

- التعيين فى محطات مترو الخط الثالث عدلي منصور، وهي كما يلي:

محطة الهايكستب

محطة عمر بن الخطاب

محطة قباء

محطة هشام بركات

محطة النزهة

محطة نادي الشمس

محطة ألف مسكن

ميدان هيليوبليس

محطة هارون

محطة الأهرام

محطة كلية البنات

محطة ستاد القاهرة

محطة المعرض

محط مطار القاهرة

محطة العباسية

محطة عبده باشا

محطة الجيش

محطة باب الشعرية

محطة العتبة

محطة جمال عبد الناصر

محطة ماسبيرو

محطة صفاء حجازي

محطة الكيت كات