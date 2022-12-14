القبض على بائع متجول ألقى «عبوات مناديل» على شريط مترو الأنفاق

كشفت الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «تيك توك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالترجل على شريط السكة الحديد بإحدى محطات مترو الأنفاق، لجمع عبوات المناديل.

ضبط بائع مناديل متجول

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه بائع متجول «له معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمناقشته أقر بقيامه بإلقاء المناديل على شريط السكة الحديد حال مشاهدته للخدمات الأمنية خشية ضبطه، ولدى انصرافهم قام بجمعها مرة أخرى.