عاجل.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان حتى الثانية صباحا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، مد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بجميع المحطات، حيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بدلًا من الواحدة صباحًا، بشكل يومي على مدار أيام الشهر الكريم، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20، مؤكدا أنّ جميع القطارات ستخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل للحد من الأعطال.

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ شركة مترو الأنفاق تستعد جيدا لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة للقطارات، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على جميع أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة، وإصلاحها فورا، لمنع تأخر حركة القطارات، ولعدم ازدحام أرصفة المحطات بالركاب، بإضافة إلى تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، لمواجهة فيروس كورونا.

إعلان مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان قريبا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنّ مواعيد عمل القطارات خلال شهر رمضان المبارك سيتم إعلانها قريبا، وقد يلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 1.25 صباحًا، ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1.30 صباحًا، مؤكدا أنّ العمل سيبدأ الساعة 5.30 صباحا وينتهى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، طوال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

10 قطارات إضافية لأوقات الذروة في رمضان

وأشار عبدالهادي، إلى أنّه سيتم العمل على تجهيز 10 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع العاملين بعدم تخفيف إجراءات كورونا داخل المحطات وعربات القطارات، لتوفير الحماية الكاملة لجمهور الركاب المسافرين، وإلزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.