«مترو الأنفاق» تستعد لاحتفالات الكريسماس بوحدات إسعاف وقطارات إضافية

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال احتفالات الكريسماس، من خلال تجهيز ما يقرب من 22 وحدة إسعافية بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتجهيز ما يقرب من 8 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية؛ لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات، علاوة على تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تشكيل فرق صيانة لمواجهة أي أعطال خلال احتفالات الكريسماس

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ وتوزيعها على جميع محطات مترو الأنفاق؛ لمواجهة أي أعطال فنية مفائجة قد تحدث خلال احتفالات الكريسماس، لافتا إلى أنّ الشركة تنفّذ جميع الصيانات العاجلة والبسيطة بشكل دوري؛ لمنع حدوث أي أعطال، موضحًا أنّه لا توجد أي تعديلات على مواعيد التشغيل خلال احتفالات أعياد رأس السنة، وأن مواعيد التشغيل كما هي، إذ تبدأ مواعيد التشغيل من الساعة 5.30 صباحًا وحتى الواحدة صباح اليوم التالي.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنًا مع احتفالات الكريسماس

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أنّ الشركة تنفّذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في جميع المحطات، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل بشكل دوري، وتطهير المحطات كل ساعتين، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض غرامات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات تصل إلى 50 جنيها.

كمائن شرطية ثابتة ومتحركة داخل مترو الأنفاق

وأضاف عبدالهادي، أنه سيتم بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، تجهيز كمائن شرطية متحركة وآخرى ثابتة؛ لمواجهة الظواهر السلبية والخارجة عن المألوف خلال احتفالات الكريسماس، منوها بتشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.