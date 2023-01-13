افتتاح 20 مسجدا في 11 محافظة اليوم.. بينها الدقهلية وبني سويف

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 20 مسجدًا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الوادي الجديد تم افتتاح مسجد الشوادي بمركز الفرافرة، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح مسجد الربعمائة بقرية ميت طريف بمركز دكرنس، وفي محافظة بني سويف تم افتتاح مسجد القليعة بقرية تلت بمركز الفشن، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد العتيق بقرية الكعابي بمركز سنورس، ومسجد الرحمن الجالي بعزبة سالم جاد بمركز الشواشنة، ومسجد الرحمن بقرية العزب مركز الفيوم، ومسجد محمد حسن السيد بمركز طامية.

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بعزبة زكي الجرنوس بمركز بني مزار، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد عبد اللاه بقرية بطورس بمركز أبو حمص، ومسجد سامي الركيب بقرية طيبة بمركز الدلنجات، وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مسجد آل عارف بقرية عنيبس بمركز جهينة، ومسجد الرحمن بالعاقولة بقرية السلام بمركز دار السلام، وفي محافظة الغربية تم افتتاح مسجد عبد الرازق، بقرية صا الحجر بمركز بسيون، وفي محافظة كفر الشيخ تم افتتاح مسجد النور بقرية البنائين بمركز بلطيم.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الوادي الجديد تم افتتاح مسجد السيدة زينب بمدينة الخارجة بحي المحافظة القديم، وفي محافظة السويس تم افتتاح مسجد زيد بن حارثة بالعبور بحي الأربعين، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد علي محمود بمعصرة سمالوط، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد النور بقرية كفر عبد الله عزيزة بمركز منيا القمح، ومسجد الحضري بقرية كفر الصعيدي بمركز منيا القمح، ومسجد الأربعين بميت بشار.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة 13 يناير 2023، 541 مسجدًا، بينها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و98 مسجدًا صيانة.