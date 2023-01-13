أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» يسجل 7500 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، سجلت -وفق المزادات العلنية في الوجهين البحري والقبلي- اليوم الجمعة، أسعارا متفاوتة طبقاً لكل صنف من أصناف قنطار القطن الـ 5.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأوضح «أبواليزيد»، لـ «الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، جاءت كالتالي:

سعر قنطار القطن جيزة 96، بواقع 7500 جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 97، من 5600 حتى 6155 جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 94، من 6000 حتى 6365 جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 92، من 5750 حتى 5850 جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 86، من 5500 حتى 6000 جنيه.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والتوريد

وأضاف أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، تحدد وفق المزادات المنتشرة في المحافظات، للقطن المصري طويل التيلة، لافتاً إلى أن ما جرى توريده اليوم بلغ 137 ألفا و500 قنطار قطن طويل التيلة وفائق الطول، ليصبح إجمالي ما جرى توريده حتى الآن، منذ جني المحصول في بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، مليونا و737 ألفا و500 قنطار قطن، حتى اليوم الجمعة.