أسعار القطن اليوم.. جيزة 94 يقفز لـ7200 جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارا في أغلب أصناف سعر قنطار القطن لعام 2023، بينما قفز سعر صنف جيزة 86 لـ7000 آلاف جنيه، كما قفز صنف جيزة 94 للقنطار الواحد لـ7200، وذلك طبقا لما عقد بعدد من المزادات العلنية في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

أضاف «أبواليزيد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارا لعدد 3 أصناف وارتفاع لصنف جيزة 86 طويل التيلة، وجيزة 94 فائق الطول، والتي جاءت أسعارها كالتالي:

استقر سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 8 آلاف و600 جنيه.

استقر سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5800 حتى 6700 جنيه.

بينما قفز سعر قنطار القطن جيزة 94 بـ5800 حتى 7200 جنيه.

استقر سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 5000 حتى 5700 جنيه.

كما قفز سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5800 حتى 7000 جنيه.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والقنطار

وأشار الدكتور محمد، إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، جيدة للغاية، وتصب في مصلحة المزارعين في شتى محافظات الجمهورية، موضحا أن إنتاجية المنزرع خلال العام الماضي، بلغت 2 مليون و400 ألف قنطار قطن طويلة التيلة، والمتوج الأول عالمياً من حيث القطن «الشعر».