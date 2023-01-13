تنفيذ 98% من مشروعات المياه ضمن «حياة كريمة» في أشمون بالمنوفية

«نقطة الماء المستمرة تحفر عمق الصخرة»، بهذه الكلمات عّبر علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، عن أهمية وجود واستمرار المياه في حياتنا اليومية، لذلك جاءت مشروعات قطاع المياه ضمن أوليات مبادرة «حياة كريمة» للارتقاء بمستوى الريف المصري.

مشروعات المياه في أشمون ضمن «حياة كريمة»

وقال منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات قطاع المياه داخل قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة تنقية مياه بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بنسبة 100%، وتم التسليم.

مشروعات تنقية المياه وفصل المنجنيز في أشمون

وأضاف منسق «حياة كريمة» بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء محطات تنقية مياه بقرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بنسبة تنفيذ 85%، مشيرًا إلى أنه جار تسليم محطات إزالة حديد ومنجنيز بقريتي شعشاع وجريس التابعتين لمركز أشمون، بنسبة تنفيذ 98%.

وأكد منسق عام «حياة كريمة» أن المبادرة الرئاسية تسعى جاهدة وبكافة الطرق إلى تقديم الدعم للريف المصري وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير لهم سبل العيش الكريم، مؤكدا أن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولى في مركزي أشمون والشهداء.