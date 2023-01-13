مصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان العلمين بمطروح

لقي شاب مصرعه منذ قليل، صدمه قطار مطروح المتجه إلى الإسكندرية على مزلقان مدينة العلمين، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح، بالحادث.

ضحية حادث قطار مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، عبدالرحمن محمود محمد أحمد، 21 سنة، من سوهاج، وتم عمل إنعاش قلبي ورئوي له ولكنه غارق الحياة، وتم توقيع الكشف الطبي عليه من جانب مفتش الصحة بالمستشفى، وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

معاينة مكان الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وضباط شرطة النقل والمواصلات، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.