مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير أعلى كوبري الواسطى ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مروري ناتج عن تصادم دراجة بخارية بسور كوبري الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتين إسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.

بلاغ بحادث تصادم دراجة بخارية أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبري الواسطى شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي وتقديم الإسعاف الأولية والعلاج اللازم للمصاب وإيداع جثة المتوفى داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى الواسطى المركزي

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع كلا من إبراهيم عطا الله ابو السعود، 15 عامًا، جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وعلي وهيب علي 28 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات بالجسم، إلى قسم الاستقبال وجاري تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وإخطار جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي.