حسين فهمي يعود إلى المسرح بـ«امسك حرامي» مع المخرج خالد جلال

أعلن الفنان حسن فهمي، خوضه تجربة مسرحية جديدة بعنوان «امسك حرامي»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر حسين فهمي صورة من الاتفاق على العرض المسرحي وعلق عليها قائلا: «المخرج الكبير خالد جلال والصديق العزيز عصام السيد والمخرج محسن منصور للاتفاق على مشروعنا القادم بإذن الله مسرحية امسك حرامي».

وانتهى الفنان حسين فهمي من تصوير مسلسل عودة البارون، والمقرر عرضة في السباق الرمضاني 2023 المسلسل من بطولة كل من حسين فهمي، خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.