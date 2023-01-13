الأرصاد توضح حالة الطقس في المنوفية السبت.. نشاط للرياح وسطوع للشمس

تشهد محافظة المنوفية، تقلبات حادة في الطقس، حيث نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مع سطوع للشمس وعدم سقوط أمطار، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى في المنوفية تصل إلى 19، بينما سجلت الصغرى 12 درجة.

استعدادات شركة مياه الشرب في المنوفية

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، حالة التأهب في حالة حدوث أمطار، فيما وجه المهندس محمد نجيب رئيس الشركة بالاستعداد في حالة حدوث أمطار في أي وقت والتدخل الميداني السريع لشفط مياه الأمطار والتعاون مع الوحدات المحلية والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات في حالة سقوط أمطار.

توقعات الطقس في المنوفية خلال الأيام القادمة

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من غدا السبت، تشهد محافظة المنوفية وباقي محافظات الوجه البحري شبورة مائية في الصباح، واستمرار انخفاض درجات الحراراة، وتشهد بعض محافظات الوجه البحري سقوط أمطار يوم الاثنين المقبل بنسبة حدوث من 40 إلي 50%، وتبدأ الأوضاع في التحسن من الثلاثاء المقبل.

الجدير بالذكر، أن مصر تضربها نوة الفيضة الكبرى التي تؤثر بشكل أكبر على المحافظات الساحلية مثل محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، حيث شهدت هذه المحافظات سقوط أمطار كثير وتم رفع درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ في المحافظات الساحلية.