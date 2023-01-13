قنصل مصر بشيكاغو يشارك في مراسم تنصيب حاكم ولاية إلينوي لفترة ثانية

شارك السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بدعوة من حاكم ولاية إلينوي JB Pritzker، في مناسبة تنصيبه كحاكم للولاية للفترة الثانية في أعقاب إعادة انتخابه بأغلبية أمام عدة منافسين على مدار الشهور الستة الماضية.

وحضر السفير سامح أبو العينين مراسم التنصيب في عاصمة الولاية في مدينة Springfield، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة Convention Center Plaza، مع عدد من المدعوين من الشخصيات الأمريكية البارزة في مجتمع شيكاغو وقيادات الحزب والشخصيات العامة، فضلا عن عدد محدود من ممثلي الجاليات الإسلامية والباكستانية والهندية واليونانية والأفريقية والعربية والأوكرانية.

القنصل يلتقي أعضاء الحكومة الجديدة بالولاية

التقى القنصل العام في أعقاب انتهاء مراسم التنصيب بأعضاء الحكومة الجديدة في ولاية إلينوي برئاسة JB Pritzker، حيث التقى للتعارف بمقر البرلمان Illinois State Capitol بكل من:

- السيدةJuliana Stratton التي تولت منصب Lieutenant Governor.

- السيد Alexi Giannoulias الذي تولى منصب Secretary of State.

- السيدة Susana Mendoza التي تولت منصب Comptroller.

وكذلك التقى الدكتور سامح أبو العينين برؤساء مكاتب المسؤولين الثلاثة وأعضاء مكاتبهم المعنيين بالعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، ومنهم من أصول فلسطينية ويونانية وأفريقية.

أعضاء الحكومة يقدرون مكانة مصر ودورها يبدون انبهارهم بحضارتها

وعكست اللقاءات تقديرهم الكبير لمكانة مصر وتاريخها ودورها الدولي والإقليمي، وحرصهم على إيجاد علاقات تعاون مع مصر على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة ورغبتهم وأسرهم زيارة الأهرامات وأبو الهول والأقصر والمعابد الفرعونية.

وأشار القنصل العام السفير سامح أبو العينين، خلال اللقاءات، إلى تميز الجالية المصرية في شيكاغو وإسهاماتها الإيجابية في المجتمع الأمريكي، وحرص على الترحيب بالمسؤولين الأمريكيين في الولاية بدار سكن مصر للاجتماع برموز وقيادات الجالية المصرية والعربية.

تلاوات من قيادات الأديان الثلاثة

تجدر الإشارة إلى أن مراسم التنصيب نظمت أيضا تلاوات من قيادات الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية بالولاية، والتلاوة الإسلامية كانت بمعرفة الإمام المصري الدكتور حسن علي إمام مركز مكة الإسلامي.

وأجرى السفير سامح أبو العينين في نهاية الزيارة بجولة في المبنى التاريخي للبرلمان (بتنظيم ودعوة من رئيس البرلمان Speaker)، حيث زار القاعة الرئيسية للبرلمان والقاعات التاريخية للمداولات والأرشيف التاريخي لرؤساء البرلمان وللمحافظين، فضلا عن المكتبة الرئاسية للرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكون Abraham Lincoln والذي صعد للرئاسة من ولاية إلينوي عام 1861.

ووجه القنصل العام الدعوة للحاكم JB Pritzker لغداء عمل بدار سكن مصر بشيكاغو خلال الأسابيع القادمة مع قيادات الجالية المصرية والعربية وهو ما رحب به مبدئيا لحين التوافق على الموعد المناسب.