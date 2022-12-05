وفرة المعروض تهبط بأسعار الذرة لأدنى مستوى في بورصة شيكاغو

تراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو إلى أقل من 6.4 دولار للبوشل (27 كيلو) في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس، وسط إمداد قوي من كبار المصدرين في العالم وتراجع واسع في أسعار النفط الخام، ما حد من الطلب على منتجات الوقود الحيوي.

إنتاج البرازيل العام الحالي

من المتوقع أن تنتج البرازيل، أكبر منتج في العالم، 126 مليون طن في الموسم الحالي، بزيادة 9% عن الفترة السابقة، وفقًا لتقرير شبكة المعلومات الزراعية العالمية لوزارة الزراعة الأمريكية.

إمدادات قوية من أوكرانيا

ومن المتوقع أيضًا وجود إمدادات قوية من أوكرانيا، حيث وافقت روسيا على تمديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان ممر تجاري آمن للسفن التي تشحن الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود.

إلى جانب السماح بالتصدير، يمكّن استئناف التجارة أوكرانيا من تحرير مساحة تخزين مهمة في الصوامع مع استمرار الحصاد للعام 2022/23.

الاتفاق الروسي الأوكراني لتصدير الحبوب

وكانت أوكرانيا وروسيا اتفقتا قبل أكثر من شهرين، برعاية الأمم المتحدة، على توفير ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بعد توقف شبه تام لحركة تصدير الحبوب الأوكرانية، وتكدس المخازن بنحو 20 مليون طن من الحبوب.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» من المتوقع تداول الذرة عند 6.49 بنهاية هذا الربع، وعند 6.96 في غضون 12 شهرًا.

تاريخيا، وصلت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.43 في أغسطس من عام 2012، وتضم قائمة أكبر مصدري الذرة كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، وفي عام 2020، حقق خمسة منهم أكثر من 75% من إجمالي المبيعات.