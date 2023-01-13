غدا.. تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية والامتحانات بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، عن بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الاعدادية استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تجهيز كافة أرقام الجلوس، وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد ومركز الإسماعيلية ومركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب وداخل إدارات المدينة.

توفير الأرقام قبل الامتحان بوقت كاف

وقال «بحيري»، خلال تفقده استعدادات المدارس للامتحانات أنه وجه بضرورة توافر أرقام الجلوس بوقت كاف قبل انطلاق الامتحان المقرر له البدء يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن الامتحانات تعقد في 116 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بعدد 27 ألف و 800 طالب وطالبة.

وأكد «بحيري»، جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول واستقبال الطلاب وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وقال «بحيري»، إنه جرى تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدارات التعليمية بهدف التواصل لمتابعة سير العملية الامتحانية إلى جانب تذليل أي عقبات خلال الامتحانات.