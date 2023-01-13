انتهاء 72 % من مشروعات التضامن الاجتماعي ضمن «حياة كريمة» بالشهداء في المنوفية

لازالت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مستمرة في سعيها، معلنة أهدافها وهي الرقي بمستوى معيشة الريف المصري، وتقديم كافة الخدمات في جميع المجالات، لتُخرج مكانًا متكاملًا يحوي جميع الخدمات المطلوبة لعيش حياة كريمة، ما تضفي روح من السعادة للمواطنين الذين استقبلوا هذه المشروعات لخدمتهم بترحاب كبير.

مشروعات حياة كريمة في مركز الشهداء بالمنوفية

وقال العقيد أحمد سلامة، مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية، إنه تم البدء في تنفيذ 4 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي، بنسبة تنفيذ 72 %، وشمل هذا القطاع المشروعات الآتية إنشاء مركزين للأسرة والطفولة بجزيرة الحجر وكفر عشما وأيضا إنشاء وحدتين اجتماعيتين بزاوية البقلي ودناصور بنسب تنفيذ فاقت 80٪.

وأضاف مدير مقر حياة كريمة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، بجميع القطاعات وبكافة القرى للوصول إلى مكانة مرموقة يأمل لها جميع المواطنين في كافة القرى على مستوى حياة كريمة.

الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة في المنوفية

قال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العمل مستمر في المشروعات المختلفة في المرحلة الأولى في مركزي الشهداء وأشمون، كما يتم الاستعداد أيضا للمرحلة الثانية التي تشمل مراكز الباجور ومنوف وقويسنا، من خلال اللقاءات المجتمعية وسماع مشاكل المواطنين في القرى المختلفة.