«حياة كريمة» تعيد تشكيل ملامح قرى غرب أسوان.. صور وأرقام

تفقد فريق من مؤسسة حياة كريمة آخر المشروعات التي يجري العمل عليها بقرية غرب أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، أن أهم المشروعات التي تعمل عليها حياة كريمة بقرية غرب أسوان على رأسها مشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال شبكات الشرب وإحلال كلي لمدرسة المداب الابتدائية.

نسب تنفيذ أعمال حياة كريمة في قرية غرب أسوان

الانتهاء من 50% من أعمال محطة الرفع بنجع الفرس.

ـ الانتهاء من 50% من أعمال محطة الرفع بنجع الشديد.

ـ الانتهاء من 50% من أعمال محطة الرفع بنجع المداب.

ـ الانتهاء من 50% من أعمال تنفيذ خطوط الطرد.

ـ الانتهاء من 70% من أعمال شبكات الصرف الصحي.

ـ الانتهاء من 100% من أعمال مدرسة البسيون الابتدائية.

ـ الانتهاء من 70% من أعمال شبكات مياة الشرب بقرية غرب أسوان.

ـ الانتهاء من 30% من أعمال محطة الرفع بنجع الجرانيس.

ـ الانتهاء من 50% من أعمال محطة الرفع بنجع البليدة.

استمرار أعمال حياة كريمة بالمحافظات

وأكدت المؤسسة أن الأعمال مستمرة في باقي القرى والمحافظات، حتى الانتهاء من كافة المشاريع المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة في شتى ربوع الجمهورية، مؤكدة أن مشروعات المبادرة شهدت تطورًا ملحوظاً في نسب التنفيذ بالقرى كافة، للانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المخصص، بأعلى معايير الجودة.