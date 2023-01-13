إنشاء وتطوير 73 مركزا للشباب في الفيوم ضمن «حياة كريمة».. متنفس لأبناء المحافظة

فرحة عارمة اجتاحت قلوب الشباب في العديد من القرى والنجوع بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، عقب إنشاء وتطوير نحو 73 مركزًا للشباب ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف توفير متنفس سواء للشباب أو الأطفال.

وتتيح مراكز الشباب، أمام الشباب والأطفال ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الجلوس على المقاهي، والعادات السلبية التي ربما يكتسبوها من المقاهي مثل تدخين السجائر والشيشة.

73 مركزًا للشباب بمركزين

وقال الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنّ المبادرة خلال المرحلة الأولى أنشأت وأعادت تطوير 73 مركزًا للشباب في مركزين بالمحافظة، بينهما 52 مركزًا للشباب في قرى مركز إطسا، و21 في قرى مركز يوسف الصديق.

تطوير ورفع كفاءة وإنشاء جديد

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الـ 73 مركزًا للشباب بينهم 32 مركزًا إنشاء جديد، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة 41 مركزًا.

متنفس للشباب وترفيهًا لهم

وأشار إلى أنّ تلك مراكز الشباب ستوفر متنفسًا للشباب، كما أنّها ستقدم لهم العديد من وسائل الترفيه مثل لعب كرة القدم وغيرها، فضلًا عن إخراج طاقاتهم في ممارسة الألعاب الرياضية والحفاظ على صحتهم، بدلًا من التدخين والعادات السلبية.

فرحة بين الشباب والأطفال

على جانب آخر، عبّرّ شباب وأطفال القرى التي تم إنشاء مراكز شباب بها، عن فرحتهم بمراكز الشباب، التي زينت قراهم ووفرت لهم مكانًا مجهزًا لإخراج طاقاتهم.

وقال جابر إبراهيم، أحد شباب قرية عزبة قلمشاه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ شباب القرية وأطفالها فرحين بشدة بإعادة تطوير وتأهيل مركز الشباب، موضحًا أنّهم ينتظرون افتتاحه بفارغ الصبر، حيث كانوا يضطرون للذهاب إلى المدينة واستئجار ملعب للعب كرة القدم ودفع مبلغ كبير لأجل ذلك.

وأشار إلى أنّهم الآن سيتمكنون من ممارسة هوايتهم ولعب الكرة في مكان لائق دون تكليفهم مبلغ كبير من المال، مقدمًا الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالشباب ورعايته لهم.