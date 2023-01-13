20 ألف طالب بالصف الأول والثاني الثانوية يؤدون امتحانات غدا في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجاري، المقرر انطلاقها غدا السبت للصف الأول وبعد غد الأحد للصف الثاني الثانوي.

85% من نظام الامتحان اختيارات

وقال محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات ستكون بنسبة 85% بنظام الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على لجان النظام والمراقبة التي تم تشكيلها في مدارس الاسماعيلية، بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تم إصدارها.

وقال «بحيري»، خلال تفقده أعمال تجهيز المدارس أنه فيما يخص الامتحانات الورقية، جرى التنبيه على بدء الامتحان الورقي في نفس توقيت الامتحان الإلكتروني وفقًا للجدول المعلن، ومراعاة أن الفئات المستهدفة للامتحان الورقي هم الطلاب المنتظمون والخدمات ممن ليس لديهم جهاز تابلت وطلاب المنازل والدمج على أن يتم التصحيح داخل المدرسة.

وأضاف: بالنسبة للامتحانات الإلكترونية جرى التنبيه على مسئول التطوير مراقب الامتحان طباعة أكواد الطلاب الخاصة بالامتحانات والاحتفاظ بها وتوزيعها على الطلاب في نفس يوم الامتحان والتأكد من صلاحية «تابلت الطالب»، وأن يكون محدث بآخر إصدار وفي حالة حدوث مشكلات يتم تسجيلها في الشيت الخاص بذلك.

توفير الدعم التكنولوجي للمدارس

وقال إن مديرية التربية والتعليم ممثلة في مركز التطوير ستقوم بتوفير فريق الدعم من أخصائى التطوير التكنولوجى بكل مدرسة لمساعدة الطلاب على دخول المنصة وحل أى مشكلة تقنية قد تواجه الطالب، مشيرة إلي أنه في حال تعذر دخول الطالب على الامتحان لأى سبب تقني يتم إقراره من قبل أخصائى التطوير بالمدرسة، ويتم تحرير محضر رسمى للطالب داخل المدرسة وإخطار غرفة عمليات الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويتم امتحان الطالب بعد ذلك ورقيًا.

أسئلة واضحة في الامتحانات

وقال «بحيري»، إنه جرى التنبيه على المعنيين بضرورة وضوح ورقة الأسئلة وأن تكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتوزيع ورقة المفاهيم الاسترشادية على الطلاب.

وقال إن 11 ألفا و350 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات غدا السبت في الصف الأول الثانوي و9 آلاف و289 طالبا يؤدون الامتحانات الأحد من طلاب الصف الثاني الثانوي في 61 مدرسة تم تجهيزهم للامتحانات.