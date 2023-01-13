انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة غدا

أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام، التي تنطلق غداً السبت الموافق 14 يناير حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

إجراءات وقائية

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب مشيرا إلى أن الامتحان يكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري 49 ، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

أجهزة التابلت

وأشار في بيان له إلى أنه بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 % ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وأوضح أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وطلبة المنازل سيؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد، ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولي كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

وكشف مدير مدير أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية.

كما أشار إلى أن الوزارة أتاحت لطلاب الصف الأول الثانوي الرغبة في تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بحيث يتسلم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك، كذلك في حالة رغبة طالب الصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية (أو العكس) يتم تسليم الطالب امتحانا ورقيا لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي منه بذلك ، وذلك على أن يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أضاف أنه في حالة حدوث عطل تقني أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكتروني يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الإمتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسؤول التطوير التكنولوجي.