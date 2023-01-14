طبيبة أطفال بالدقهلية تدشن مبادرة لمساعدة غير القادرين.. الكشف واللبن مجانا

«الدنيا لسه فيها خير» عبارة بسيطة جسدت القرار الذي اتخذته مروة سامي، طبيبة أطفال بمحافظة الدقهلية، بعد أن نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنها ستقوم بالكشف المجاني لغير القادرين، كما ستوفر علبة لبن صناعي مجانا للأطفال المحتاجين لذلك، وهو ما لقي تفاعلا وإقبالا كبيرا من المواطنين.

وأكدت طبيبة الأطفال مروة سامي، من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لـ«الوطن»، أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل الكبيرة التي حدثت على منشورها الذي كتبته منذ يومين، إذ كانت فكرتها أن تبلغ من لا يعرف بمبادرتها للكشف بالمجان وتوفير عبوات لبن للأطفال بالمجان لغير المقتدرين.

توفير لبن الأطفال مجانا

وأضحت أن الفكرة بدأت من خلال حالة لطفل كتبت له عبوة لبن أطفال ورحل، ليعود بعدها الأب ويخبرها بصعوبة قدرته على شراء اللبن: «قالي لو في لبن أرخص وللأسف مفيش كلهم نفس السعر، وبلغني بصعوبة قدرته على شراءه، فتواصلت مع شركة اللبن، لكن رفضوا يخفضوا السعر فقررت أوفره ليه».

أُسر تشارك في المبادرة

وأشارت أن الفكرة جاءت بعد هذا الموقف، لتقرر توفير عبوات من اللبن مجانا للأسر غير القادرة في عيادتها منذ شهرين، وبالفعل بدأ معظم أسر الأطفال بالمشاركة في المبادرة وإحضار عبوات لبن لمساعدة الآخرين، «بعض الناس بتجيب علب مفتوحة والبعض الآخر بيجيب جديدة ويبلغ السكرتيرة أي حد محتاج تطلع من غير ما ترجع ليا».

مروة: حب الناس لا يقدر بثمن

«اتركي الأثر الطيب لأننا كلنا ماشيين»، كلمات بسيطة عبرت «مروة» من خلالها عن وصية والدها لها منذ عملت في المجال، وصاها بحب الناس وتقديم الخير لهم لأن حبهم لا يقدر بثمن، والسيرة الطيبة تبقى بين الناس.

مبادرة طبيبة الأطفال لم تكن الأولى التي تنفذها، فقد نفذت سابقا مبادرة أخرى لتوفير ملابس الأطفال لغير القادرين، «جالنا لبس لأطفال صغيرة وبدأنا نوزعه والباقي طلع لجمعيات خيرية، وفي أوقات كثيرة كنت بتواصل مع صيدليات ميخدوش من مرضى معينين فلوس أو ياخدوا نصف المبلغ، وأنا أدفع النصف الثاني أو أدفع كله»، مؤكدة على فكرة الخير لمساعدة الآخرين بقدر الإمكان.