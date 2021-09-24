ضبط المتهمين بسرقة 20 كرتونة لبن أطفال مدعم بمركز طبي في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ من قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من طبيب ومدير مركز طبي، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم «496 علبة»، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وفلاشة أدوات مكتبية، من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.

ضبط المتهمين واعترافهم بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدي المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفي، والاستيلاء على المسروقات، ونقلها بمركبة «توك توك» خاصة بأحد المتهمين، كما أقروا بتصرفهم بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين، ومركبة «توك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر، مقيم بدائرة القسم (سيئ النية)، وأمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.